Рио-2016. Кто и во что одел олимпийцев – фотофакт

Новости Бразилии. Олимпийские игры – соревнование не только для спортсменов и их тренерского штаба, но и для дизайнеров. Для каждого старта четырехлетия они разрабатывают эксклюзивные модели формы парадной, повседневной и для соревнований. Как ни крути, встречают-то по одежке! На Западе шить одежду для олимпийцев зачастую поручают всемирно известным кутюрье. В странах бывшего СССР традиционно поддерживают отечественных производителей. Итак, кто же и во что одел спортсменов для Олимпиады в Рио? Беларусь. Юлия Латушкина и Сo* Белорусский дизайнер Юлия Латушкина создала для отечественной команды коллекцию парадной формы «Беларусь спортивная. Сила победы». Классические брюки, пиджаки, жакеты выполнены в красно-серых тонах, варианты маек есть и в синем. А ставшая уже визиткой Беларуси «вышыванка» присутствует в виде орнамента – стилизованного василька.

Над спортивной одеждой трудилась интернациональная команда дизайнеров из Литвы и Франции.

Россия. Bosco Российскую сборную вот уже 15 лет одевает Bosco. Парадная форма в этом году достаточно лаконична: синие двубортные пиджаки с контрастной окантовкой, белые брюки и плиссированные юбки, полосатые майки в цветах национального триколора.

Комплекты для соревнований выполнены в духе авангарда 1920-х годов. Олимпийские свитшоты и футболки российских атлетов гордо украшены кирилличной надписью: «Россия».

США. Ralph Lauren В связке с российской сборной нельзя не сказать о форме сборной США. И политика тут не при чем. Оба представленных комплекта вызвали жаркие дискуссии в спортивном сообществе и не только.

Футболки-поло в красном, белом или синем цветах в паре с белыми брюками или шортами – эстетически безупречны. А вот за то, что полоски на майках спортсменов складываются в цвета флага России, Лорена и американский НОК обвинили в непатриотичности. Хотя, согласитесь, претензия абсолютно субъективная: не виноват же Ральф, что триколоры обоих государств – в одинаковом цветовом решении!

Великобритания. Stella McCartney и Simon Jersey А вот кому патриотизма не занимать, так это англичанам. Стелла Маккартни, дочь участника легендарной группы The Beatles, одевает национальную команду на вторые подряд Олимпийские игры. Презентованная спортивная форма, дополненная обувью Adidas, выполнена из высокотехнологичных материалов, в основном из неопрена и синтетики.

Стелла предложила также несколько вариантов для торжественных выходов. Однако британцы их пока держат в секрете. А вот комплект парадной формы от Саймона Джерси показали. Мужские костюмы-четверки и женские комплекты-двойки по-английски строгие и лаконичные. За исключением маленькой трогательной детали: в подкладку каждого пиджака вшиты записки со словами поддержки от британских школьников.

Италия. Giorgio Armani Еще более «немногословным» (впрочем, традиционно) оказался Джорджио Армани. В случае с парадной формой модельер остался верен себе и взял за основу классический черный цвет и правильный силуэт. В олимпийский гардероб также вошли непромокаемые куртки с длинным рукавом (как-никак в Бразилии летом – зима!), штаны-бермуды и белоснежные поло с лозунгом «Братья Италии».

Франция. Lacoste Основательно подготовил французов к Олимпиаде в Рио Модный дом Lacoste. В их гардеробе есть вещи, кажется, на все случаи жизни: непромокаемые пончо с капюшонами, ветрозащитные тренчи, толстовки с эффектом терморегуляции и, конечно, правильные классические костюмы.

В форме преобладают синий и белый оттенки, а знаменитый логотип марки в виде крокодила окрасился в цвета французского флага.

Канада. Dsquared2 На функционализм костюмов сделали ставку Дэн и Дин Кейтены. Братья-близнецы одели сборную Канады в гибриды жакетов и парок, в свитшоты и майки с клиньями, на спинах которых красуется кленовый лист. Черные «треники» в этом сезоне уместны в любом стиле одежды – от спортивного до делового.

Куба. Christian Louboutin Благодаря Кристиану Лабутену все шансы запомниться есть у сборной Кубы! В легендарных туфлях с красной подошвой и на 12-сантиметровых шпильках спортсмены, конечно, не выйдут, но их одежда и обувь – просто бомба. Очень элегантные красные и кремовые пиджаки с накладными карманами в цветах кубинского флага, модные бермуды и кюлоты, белоснежные рубашки, классные кеды и босоножки со звездами по бокам смотрятся шикарно!

Австралия. Sportscraft А вот «шик», предложенный австралийским спортсменам компанией Sportscraft, не оценила ни команда, ни общественность. На церемонии открытия национальная сборная страны кенгуру будет одета в белые шорты и юбки, мятные блейзеры и шелковые золотые платки и галстуки. «Форма бортпроводников и стюардесс» – на едином мнении сходятся многие. Но австралийский бренд отвечает за стиль олимпийской команды последние 30 лет – может, ему виднее?

Южная Корея... Пока все страны выясняли, кому что виднее в мире моды, южнокорейцы решали более серьезные проблемы. Правительство было, да и сейчас всерьез озабочено распространением по южному полушарию мира вируса Зика (в Бразилии эпидемия бушует уже давно, даже существовал вариант переноса Олимпиады из Рио). Поэтому над олимпийской формой сборной Южной Кореи работали не модные дизайнеры, а бригада химиков и врачей. В итоге, все атлеты этой страны будут одеты в закрытые костюмы – брюки, жакеты, рубашки, головные уборы. Все вещи обработаны химическими составами от комаров, которые и являются переносчиками инфекции. К слову, как заявляют организаторы Игр, олимпийские объекты от комаров обрабатывают ежедневно.