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Рио-2016. Шествие делегаций на открытии Олимпиады – фотофакт

06 августа 2016 09:27
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Новости Бразилии. XXXI Олимпийские игры объявляются открытыми! Этой ночью на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро прошла торжественная церемония открытия.

Речь произнесли исполняющий обязанности Президента Бразилии Мишел Темер и глава МОК Томас Бах, прозвучал национальный гимн под аккомпанемент акустической гитары. Трехчасовое шоу было наполнено музыкой, зажигательными латиноамериканскими танцами – в общем, красочным бразильским карнавалом.

Самым волнительным моментом церемонии для спортсменов оказалось, конечно, традиционное шествие олимпийских сборных. Открыла его команда Греции, родины Олимпийских игр. А закрыла – специально организованная для участия в Играх-2016 команда, которая представляет беженцев из различных стран, включая Сирию, Южный Судан, Конго и Эфиопию.

В церемонии приняли участие представители 205 национальных команд,

представленных на Олимпиаде. Каждая из них на стадионе заложила в специальный контейнер древесное семечко, которое потом будет высажено в специальном олимпийском парке.

Фотофакт:

# Фотофакт # Олимпиада 2016

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