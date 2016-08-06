Рио-2016. Шествие делегаций на открытии Олимпиады – фотофакт

Новости Бразилии. XXXI Олимпийские игры объявляются открытыми! Этой ночью на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро прошла торжественная церемония открытия.

Речь произнесли исполняющий обязанности Президента Бразилии Мишел Темер и глава МОК Томас Бах, прозвучал национальный гимн под аккомпанемент акустической гитары. Трехчасовое шоу было наполнено музыкой, зажигательными латиноамериканскими танцами – в общем, красочным бразильским карнавалом.

Самым волнительным моментом церемонии для спортсменов оказалось, конечно, традиционное шествие олимпийских сборных. Открыла его команда Греции, родины Олимпийских игр. А закрыла – специально организованная для участия в Играх-2016 команда, которая представляет беженцев из различных стран, включая Сирию, Южный Судан, Конго и Эфиопию.

В церемонии приняли участие представители 205 национальных команд,

представленных на Олимпиаде. Каждая из них на стадионе заложила в специальный контейнер древесное семечко, которое потом будет высажено в специальном олимпийском парке.

Фотофакт: