Рио-2016. Белорусские спортсмены поделились фотографиями шествия национальной делегации

Новости Бразилии. Белорусская делегация в ночь с 5 на 6 августа, приняла участие в торжественной церемонии открытия ХХХI Олимпийских игр.

По стадиону «Маракана» прошествовали олимпийские чемпионы Максим Мирный и Сергей Мартынов, а также представители таких видов спорта, как баскетбол, бокс, фехтование, теннис, дзюдо, велоспорт, синхронное плавание, легкая атлетика, плавание, настольный теннис – все, кто успел к этому моменту прибыть в Рио.

Знаменосцем белорусской команды стал чемпион мира и Европейских игр велосипедист Василий Кириенко.