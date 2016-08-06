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Рио-2016. Белорусские спортсмены поделились фотографиями шествия национальной делегации

06 августа 2016 10:46
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Новости Бразилии. Белорусская делегация в ночь с 5 на 6 августа, приняла участие в торжественной церемонии открытия ХХХI Олимпийских игр.

Рио-2016. Белорусские спортсмены поделились фотографиями шествия национальной делегации -1

По стадиону «Маракана» прошествовали олимпийские чемпионы Максим Мирный и Сергей Мартынов, а также представители таких видов спорта, как баскетбол, бокс, фехтование, теннис, дзюдо, велоспорт, синхронное плавание, легкая атлетика, плавание, настольный теннис – все, кто успел к этому моменту прибыть в Рио.

Знаменосцем белорусской команды стал чемпион мира и Европейских игр велосипедист Василий Кириенко.

Рио-2016. Белорусские спортсмены поделились фотографиями шествия национальной делегации -4

Шествие делегаций на открытии Олимпиады – большой фотофакт здесь!

«Горячими» фотографиями наши спортсмены поделились в своих социальных сетях:

# Фотофакт # Олимпиада 2016

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