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Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы

02 октября 2021 19:50
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Новости Беларуси. Юниорское первенство Старого Света проходит под цвета белорусского флага. Наши штангисты следуют восхитительному графику: что ни день, то новый пьедестал. Отрадно, что 2 октября награда большая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы-1

Самым сильным молодым тяжелоатлетом на континенте в весовой категории до 102 килограммов стал Сергей Шаренков. Его общая сумма – гроссмейстерские 362 килограмма. И это безоговорочное золото. Большое. 

Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы-4

Но были награды и за отдельные виды. В рывке белорус показал первый результат, а в толчке – второй. Если же брать общее количество медалей, завоеванных в Финляндии, то число приближается к 20.  

# Тяжелая атлетика # Сергей Шаренков # Фотофакт

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