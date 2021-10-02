Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы

Новости Беларуси. Юниорское первенство Старого Света проходит под цвета белорусского флага. Наши штангисты следуют восхитительному графику: что ни день, то новый пьедестал. Отрадно, что 2 октября награда большая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым сильным молодым тяжелоатлетом на континенте в весовой категории до 102 килограммов стал Сергей Шаренков. Его общая сумма – гроссмейстерские 362 килограмма. И это безоговорочное золото. Большое.