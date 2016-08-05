Рио-2016. Знаменосец Кириенко: как для гражданина Беларуси, большая честь нести флаг

Новости Беларуси. Белорусская сборная в Рио готовится к открытию Олимпиады. Церемония начнётся в 01.15 по минскому времени. В шествии олимпийцев примут участие 124 атлета из Беларуси. Государственный флаг будет нести велогонщик Василий Кириенко.

Василий Кириенко, член олимпийской сборной Республики Беларусь, знаменосец команды:

Принимая участие в четвёртых Олимпийских играх, надеюсь, набрался достаточно опыта, чтобы представить свою страну. Для меня, как для спортсмена, как для гражданина Республики Беларусь, для отца семейства, это – большая честь нести государственный флаг на открытии Олимпийских игр