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Рио-2016. Знаменосец Кириенко: как для гражданина Беларуси, большая честь нести флаг

05 августа 2016 13:59
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Новости Беларуси. Белорусская сборная в Рио готовится к открытию Олимпиады. Церемония начнётся в 01.15 по минскому времени. В шествии олимпийцев примут участие 124 атлета из Беларуси. Государственный флаг будет нести велогонщик Василий Кириенко.

Василий Кириенко, член олимпийской сборной Республики Беларусь, знаменосец команды:
Принимая участие в четвёртых Олимпийских играх, надеюсь, набрался достаточно опыта, чтобы представить свою страну. Для меня, как для спортсмена, как для гражданина Республики Беларусь, для отца семейства, это – большая честь нести  государственный флаг на открытии Олимпийских игр

# Василий Кириенко # Олимпиада 2016

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