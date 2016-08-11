Моменты Рио: пловец из Эфиопии – обладатель пивного живота, покоряет соцсети

Новости Бразилии. Физическую форму 24-летнего пловца из Эфиопии обсуждают пользователи социальных сетей. Фотографии Робеля Кироса Хабте облетели ведущие мировые издания, и, судя по всему, это только начало.
«Увидев этого пловца, жена спросила, почему я не поехал на Олимпиаду, у меня тоже есть пивной живот», – шутят интернет-пользователи.
Робель не обижается и даже гордится: ведь это его первая Олимпиада, и он обязательно войдет в историю. Точнее, уже вошел.
В предварительных заплывах Робель занял 59 место из 59. Когда пловец финишировал, остальные участники заплыва уже принимали душ. Несмотря на это обстоятельство, зрители соревнования аплодировали ему стоя.
Робел Хабте, эфиопский пловец:
Когда вы просыпаетесь в Эфиопии, то все время куда-то бежите. Не плывете. А я не хотел бегать. Я хотел плавать. И не так важно, на каком месте я финишировал.
Робел Хабте – студент эфиопского унивеситета. Он попал на Олимпиаду по квоте Международной федерации плавания, которая помогает спортсменам из бедных стран принимать участие в соревнованиях.
Ни один день на Олимпиаде в Рио не обходится без трогательных моментов. На днях, напомним, пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио (здесь подробнее), сейчас популярность набирает история завершения карьеры Оскара Фигероа из Колумбии.