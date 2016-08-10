Рио-2016. Александра Герасименя вышла в полуфинал 100-метровки вольным стилем

Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Александра Герасименя в предварительном раунде на дистанции 100 метров вольным стилем показала 2-ое время в своем заплыве и заняла 13-ое итоговое место.

Ее время – 54.25 секунды.

Этот результат позволил нашей «золотой рыбке» продвинуться в следующую стадию олимпийского турнира.

Полуфинальные заплывы пройдут в ночь с 10 на 11 августа.

Напомним, на 100-метровой дистанции вольным стилем в Лондоне-2012 Александра Герасименя стала серебряным призером. До этого момента в суверенной истории Беларуси наши пловцы ни разу не поднимались на пьедестал Олимпийских игр.