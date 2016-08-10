Нападение на автобус с журналистами в Рио: транспорт будут сопровождать военные

Новости Бразилии. Организаторы Олимпийских игр принимают срочные меры по усилению безопасности. Причиной тому послужил инцидент с автобусом, который перевозил журналистов и волонтеров, работающих на Олимпийских играх.

Он произошел после баскетбольного матча Беларусь – Бразилия, где наша команда одержала волевую победу. Транспорт с представителями СМИ атаковали по пути в главный пресс-центр Олимпийских игр.

Вначале предполагалось, что по стёклам стреляли, но после выяснилось, что в них летели камни.

Легкие травмы получили два человека. Среди них и наш соотечественник. В видеоблоге журналист Артур Жоль рассказал подробности инцидента.

Артур Жоль, журналист газеты «Прессбол»:

Мы возвращались с баскетбола, где белоруски феноменально обыграли бразильянок. Услышал какие-то два хлопка, тихих, небольших. И увидел, что всё стекло покрыто трещинами. Я сразу же лёг на пол, вместе со мной – все остальные журналисты. Не поняли, что произошло, но это обычные меры безопасности в такой ситуации. Мы доехали до ближайшего поста полиции, военных. Они остановили, взяли нас под контроль.

Вопрос безопасности для организаторов Игр является одним из самых болезненных.

Накануне нападению подверглась делегация из Черногории.

Неизвестные спровоцировали ДТП, а после отобрали у представителей дипкорпуса личные вещи. Вдобавок к этому, в воскресенье эвакуировали пресс-центр из-за угрозы теракта. Все обошлось.

А после нынешнего инцидента, решено что автобусы с прессой в Рио будут сопровождать военные кортежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего безопасность в городе сейчас обеспечивают около 85 тысяч военнослужащих и полицейских.