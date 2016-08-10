«Вперед, папочка»: как семья поддерживает 21-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса в Рио
Новости Бразилии. «Человек-рыба» Майкл Фелпс 10 августа на Олимпиаде в Рио выиграл две золотые медали буквально за два часа. После заплыва в эстафете 4 по 200 метров и победы на дистанции 200 метров баттерфляем в копилке американца 21 золото! И это абсолютный спортивный рекорд в принципе.
Фелпса знают в каждом уголке планеты. Им восхищаются. Ему поклоняются. Его боготворят и любят миллионы людей. А Фелпс любит своих родных и близких, которые позволяют ему быть чемпионом по жизни.
«У меня просто нет слов. Еще больше гордиться Майклом просто невозможно! Он – олицетворение тяжелого труда, большой мечты и в принципе достижения «американской мечты» –
написала в своем Instagram супруга Майкла Фелпса Николь Джонсон.
Она и мама Майкла, Дебора Фелпс (на фото), сестры поддерживают спортсмена всегда – на трибунах во время соревнований, по телефону или видеосвязи из любой точки мира.
Но сейчас они, конечно, в Бразилии!
На этой Олимпиаде, как вы уже заметили, за папу держит кулачки малютка Бумер. Мальчику всего пара месяцев, но он уже знает, что его отец – суперзвезда!
«Папочка, спасибо, что поделился со мной своей золотой медалью!!! Я люблю тебя и не могу дождаться, когда увижу тебя!»
У Бумера Роберта Фелпса уже есть своя страничка в Instagram. Там от его имени делится «приятностями» со всеми желающими Николь Джонсон.
«Я готов увидеть еще один быстрый заплыв! Вперед, папа! Вперед, США!»
Или вот еще, немного ранее:
«Я сказала Бумеру, что его папа будет знаменосцем американской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Рио, и он подумал, что это будет как никогда круто!»
Вот такая дружная группа поддержки из важных для Фелпса людей прилетела из Штатов в Рио!