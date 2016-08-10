«Вперед, папочка»: как семья поддерживает 21-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса в Рио

Новости Бразилии. «Человек-рыба» Майкл Фелпс 10 августа на Олимпиаде в Рио выиграл две золотые медали буквально за два часа. После заплыва в эстафете 4 по 200 метров и победы на дистанции 200 метров баттерфляем в копилке американца 21 золото! И это абсолютный спортивный рекорд в принципе.

Фелпса знают в каждом уголке планеты. Им восхищаются. Ему поклоняются. Его боготворят и любят миллионы людей. А Фелпс любит своих родных и близких, которые позволяют ему быть чемпионом по жизни.

«У меня просто нет слов. Еще больше гордиться Майклом просто невозможно! Он – олицетворение тяжелого труда, большой мечты и в принципе достижения «американской мечты» –

написала в своем Instagram супруга Майкла Фелпса Николь Джонсон.