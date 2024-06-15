Результаты белорусских спортсменов на Играх БРИКС: синхронное плавание, тяжёлая атлетика, ушу

Команда Беларуси по синхронному плаванию в групповом упражнении в произвольной программе заняла третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Беларуси по синхронному плаванию в групповом упражнении в произвольной программе заняла третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тяжелоатлетка Дарья Хэйдер стала серебряным призером турнира. А Роберт Куровский выиграл бронзу. Также отечественные представители ушу стали обладателями бронзовых наград. Медалей удостоились Мария Крученок, Анастасия Шутова и Алексей Шило.