Результаты прошедшего игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидеры турнира играли с аутсайдерами. На льду в Минске встретились «Юность» и «Могилев». В городе над Бугом сошлись «Брест» и «Гомель». В Новополоцке за очки боролись «Химик» и «Лида».

Итоговые результаты игрового вечера: