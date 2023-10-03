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Результаты прошедшего игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге

03 октября 2023 18:52
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты прошедшего игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге-1

Лидеры турнира играли с аутсайдерами. На льду в Минске встретились «Юность» и «Могилев». В городе над Бугом сошлись «Брест» и «Гомель». В Новополоцке за очки боролись «Химик» и «Лида».

Итоговые результаты игрового вечера:

Результаты прошедшего игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге-4

В среду, 4 октября, борьба в экстралиге возобновится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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