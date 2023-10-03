Определился состав сборной Беларуси по футболу для квалификации на чемпионат Европы

24 футболиста вызваны в национальную сборную, которой в скором времени предстоят матчи квалификации чемпионата Европы. Карлос Алос определился с расширенным составом главной дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Места получили как игроки нашего чемпионата, так и легионеры. Обращает на себя внимание появление трех новых лиц. Это Егор Карпицкий, Дмитрий Бородин и Константин Руденок. Сборная соберется 8 октября, а уже 9-го отправится в Венгрию. Затем проследует на места дуэлей. 12 октября сразимся с Румынией, а 15-го со Швейцарией.