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Определился состав сборной Беларуси по футболу для квалификации на чемпионат Европы

03 октября 2023 13:14
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24 футболиста вызваны в национальную сборную, которой в скором времени предстоят матчи квалификации чемпионата Европы. Карлос Алос определился с расширенным составом главной дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определился состав сборной Беларуси по футболу для квалификации на чемпионат Европы-1

Места получили как игроки нашего чемпионата, так и легионеры. Обращает на себя внимание появление трех новых лиц. Это Егор Карпицкий, Дмитрий Бородин и Константин Руденок. Сборная соберется 8 октября, а уже 9-го отправится в Венгрию. Затем проследует на места дуэлей. 12 октября сразимся с Румынией, а 15-го со Швейцарией.

# Футбол # Фотофакт

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