Волейбол. «Шахтёр-2» с поражения стартовал в предварительном раунде Молодёжной лиги России

Наши парни уступили игрокам «Новы-2». Счет по партиям 3:1 в пользу оппонентов. Коллективы провели напряженный матч. Борьба была за каждый балл, но ключевые розыгрыши оставались за российской дружиной. Последние два сета солигорчане и вовсе проиграли со счетом 23:25. 4 октября они сыграют с «Факелом-2».