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Волейбол. «Шахтёр-2» с поражения стартовал в предварительном раунде Молодёжной лиги России

03 октября 2023 17:49
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Шахтер-2» стартовал с обидного поражения в предварительном раунде Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр-2» с поражения стартовал в предварительном раунде Молодёжной лиги России-1

Наши парни уступили игрокам «Новы-2». Счет по партиям 3:1 в пользу оппонентов. Коллективы провели напряженный матч. Борьба была за каждый балл, но ключевые розыгрыши оставались за российской дружиной. Последние два сета солигорчане и вовсе проиграли со счетом 23:25. 4 октября они сыграют с «Факелом-2».

# Волейбол # Фотофакт

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