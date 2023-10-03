Белорусская U-15 разгромила дружину из Кыргызстана на турнире развития УЕФА в Минске

В Минске стартовал турнир развития УЕФА среди игроков до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники – юные спортсмены из четырех стран.
В Минске стартовал турнир развития УЕФА среди игроков до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники – юные спортсмены из четырех стран.
Футболисты сборной Беларуси в первой встрече разгромили сверстников из Кыргызстана – 4:0. По голевому дублю оформили Матвей Чичин и Роман Здухов. В другом матче вторника дружина из России с таким же результатом победила команду Таджикистана.
Юрий Мархель, главный тренер сборной Беларуси U-15:
Как любой тренер от победы удовлетворение получаешь из-за того, что какие-то наработки твои, и они начинают работать. Поэтому хорошее удовлетворение получил от игры. К сожалению, не получалось найти последний пас, чтобы завершить, поэтому были некоторые перепасовки. Опять же, это можно объяснить и волнением ребят, потому что для них это первая игра. Поэтому ничего страшного – лишняя перепасовка, это опыт. В следующий раз они будут понимать, как действовать в этой ситуации, поэтому ничего страшного.
5 октября белорусы сыграют с таджиками, а 8 октября – с россиянами. Отметим, турниры развития УЕФА проводятся в различных странах Европы с 2021 года. Они дают возможность юным футболистам получить международный опыт.