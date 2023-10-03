Белорусская U-15 разгромила дружину из Кыргызстана на турнире развития УЕФА в Минске

Юрий Мархель, главный тренер сборной Беларуси U-15:

Как любой тренер от победы удовлетворение получаешь из-за того, что какие-то наработки твои, и они начинают работать. Поэтому хорошее удовлетворение получил от игры. К сожалению, не получалось найти последний пас, чтобы завершить, поэтому были некоторые перепасовки. Опять же, это можно объяснить и волнением ребят, потому что для них это первая игра. Поэтому ничего страшного – лишняя перепасовка, это опыт. В следующий раз они будут понимать, как действовать в этой ситуации, поэтому ничего страшного.