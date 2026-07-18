Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после пятого игрового дня Лиги наций

В Малайзии продолжается борьба в рамках международных соревнований по баскетболу 3х3 Лига наций. В турнире принимают участие молодежные сборные Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче пятого игрового дня наша женская команда уступила соперницам из Японии – 21:9, однако девушки реабилитировались во втором поединке, досрочно завершив встречу со сверстницами из Сингапура – 21:8. Соотечественницы сегодня заняли четвертое место и на данный момент располагаются на второй позиции в общем зачете, имея в активе 410 очков.

У мужчин первое противостояние против Новой Зеландии выдалось непростым. Дружины продемонстрировали плотное соперничество. Основное время завершилось вничью, а в овертайме наши парни одержали победу – 14:12.

Во второй дуэли против Сингапура на последних секундах удача с минимальным перевесом оказалась на стороне оппонентов. В промежуточном протоколе земляки пока четвертые, у них 360 баллов. Для белорусских баскетболистов это первый турнир после возвращения на международную арену. Состязания являются квалификационными к молодежному Кубку мира.