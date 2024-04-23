Прямой эфир

Представлена символическая сборная 5-го тура ЧБ по футболу

23 апреля 2024 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представлена символическая сборная 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Туда вошли по два игрока «Ислочи», «Витебска» и «Арсенала», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представлена символическая сборная 5-го тура ЧБ по футболу-1

В центре нападения Дмитрий Радиковский. В матче с солигорским «Шахтером» он оформил дубль. В предыдущей встрече исполнитель также дважды огорчил «Ислочь». «Северяне» делегировали в «дрим тим» Лисовского и Гирса, которые соорудили и реализовали пенальти в победной дуэли с «Неманом». Самым ценным игроком тура признан другой форвард Александр Шестюк. Также в сборной нашлись места представителям минского и брестского «Динамо», БАТЭ, «Славии» и «Днепра».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку турнира в Китае
23 апреля 2024 11:02

Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку турнира в Китае

Белорус Егор Сидоров – лучший снайпер Западной хоккейной лиги
23 апреля 2024 11:02

Белорус Егор Сидоров – лучший снайпер Западной хоккейной лиги

Саснович не смогла пробиться в финал квалификации теннисного турнира в Мадриде
22 апреля 2024 19:54

Саснович не смогла пробиться в финал квалификации теннисного турнира в Мадриде

Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла второй товарищеский поединок у команды Туркменистана
22 апреля 2024 19:50

Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла второй товарищеский поединок у команды Туркменистана

Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе
22 апреля 2024 19:49

Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде
22 апреля 2024 19:44

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде

Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде
22 апреля 2024 14:13

Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях
22 апреля 2024 14:12

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64
22 апреля 2024 14:11

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли
22 апреля 2024 11:16

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
22 апреля 2024 11:14

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу
22 апреля 2024 11:13

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу