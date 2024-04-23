Представлена символическая сборная 5-го тура ЧБ по футболу

Представлена символическая сборная 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Туда вошли по два игрока «Ислочи», «Витебска» и «Арсенала», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центре нападения Дмитрий Радиковский. В матче с солигорским «Шахтером» он оформил дубль. В предыдущей встрече исполнитель также дважды огорчил «Ислочь». «Северяне» делегировали в «дрим тим» Лисовского и Гирса, которые соорудили и реализовали пенальти в победной дуэли с «Неманом». Самым ценным игроком тура признан другой форвард Александр Шестюк. Также в сборной нашлись места представителям минского и брестского «Динамо», БАТЭ, «Славии» и «Днепра».