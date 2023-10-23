Прямой эфир

Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в НХЛ

23 октября 2023 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Егор Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Увы, старания форварда не помогли. «Калгари» безвольно уступил «Детройту» – 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в НХЛ-1

Наш форвард отличился при втором взятии ворот. Он смело въехал в зону и зряче с кистей бросил из-под защитника. Страж ворот оказался бессилен. Всего белорус провел на льду 15 минут 46 секунд, четырежды пытался отличиться и завершил противостояние с нулевым показателем полезности. В шести матчах у него два бомбардирских действия.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Энергетик» обыграл брестское «Динамо» в ЧБ по футболу
23 октября 2023 11:38

«Энергетик» обыграл брестское «Динамо» в ЧБ по футболу

«Всемирный женский хоккейный уикенд» прошёл на столичной «Минск-Арене»
22 октября 2023 20:20

«Всемирный женский хоккейный уикенд» прошёл на столичной «Минск-Арене»

«Это шахматы на корте». Олимпийская чемпионка Макарова о современном теннисе
22 октября 2023 20:17

«Это шахматы на корте». Олимпийская чемпионка Макарова о современном теннисе