Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в НХЛ

Наш форвард отличился при втором взятии ворот. Он смело въехал в зону и зряче с кистей бросил из-под защитника. Страж ворот оказался бессилен. Всего белорус провел на льду 15 минут 46 секунд, четырежды пытался отличиться и завершил противостояние с нулевым показателем полезности. В шести матчах у него два бомбардирских действия.