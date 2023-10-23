Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в НХЛ

Егор Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Увы, старания форварда не помогли. «Калгари» безвольно уступил «Детройту» – 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Шарангович забросил первую шайбу за новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Увы, старания форварда не помогли. «Калгари» безвольно уступил «Детройту» – 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш форвард отличился при втором взятии ворот. Он смело въехал в зону и зряче с кистей бросил из-под защитника. Страж ворот оказался бессилен. Всего белорус провел на льду 15 минут 46 секунд, четырежды пытался отличиться и завершил противостояние с нулевым показателем полезности. В шести матчах у него два бомбардирских действия.