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На юношеском ЧМ по борьбе белоруски завоевали три награды

22 августа 2024 20:49
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На юношеском чемпионате мира по борьбе, который проходит в Иордании, белоруски завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На юношеском ЧМ по борьбе белоруски завоевали три награды-1

Серебряная медаль на счету Анны Пирской. В финальном поединке в весе до 73 килограммов наша спортсменка уступила Манси Латер из Индии – 0:5. В категории до 49 килограммов Ксения Костенич одержала победу 5:0 над Дуней Зитуни из Алжира и стала бронзовым призером соревнований. В весе до 57 килограммов Полина Брагинец была сильнее Барбары Багер из Венгрии со счетом 7:3 и также стала обладательницей бронзы. А вот Анастасия Комонова свой поединок проиграла и осталась без медали.

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