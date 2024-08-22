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Саснович вышла в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису

22 августа 2024 20:50
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Александра Саснович вышла в основную сетку турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович вышла в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису-1

В финале квалификации белоруска встречалась с Зейнеп Сонмез из Турции. Саснович одержала победу со счетом 6:2, 7:6. Александра – единственная белорусская теннисистка, которая пробилась в основную сетку US Open через квалификацию. Ирина Шиманович и Алена Фалей не смогли преодолеть этот барьер. Без отбора в основном раунде турнира сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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