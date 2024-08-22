Саснович вышла в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису

В финале квалификации белоруска встречалась с Зейнеп Сонмез из Турции. Саснович одержала победу со счетом 6:2, 7:6. Александра – единственная белорусская теннисистка, которая пробилась в основную сетку US Open через квалификацию. Ирина Шиманович и Алена Фалей не смогли преодолеть этот барьер. Без отбора в основном раунде турнира сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.