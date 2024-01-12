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Результаты белорусок на международном турнире по борьбе в Хорватии

12 января 2024 17:14
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В хорватском Загребе проходит рейтинговый турнир по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 12 января, в борьбу вступили две белорусские спортсменки.

Результаты белорусок на международном турнире по борьбе в Хорватии-1

В весовой категории до 62 килограммов в 1/8 финала Вероника Иванова выиграла у представительницы Азербайджана Биргуль Солтановой – 11:0. В четвертьфинале она уступила американке Кайле Миракл и выбыла из дальнейшей борьбы. Также в 1/4 финала оступилась наша Анна Садченко. В категории до 68 килограммов в поединке одной восьмой она победила венгерку Каролину Пок – 3:1, а в следующем раунде потерпела поражение от монголки Делгермы Энхсайхан – 0:7.

# Борьба # Вероника Иванова # Анна Садченко

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