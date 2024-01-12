Стала известна соперница Арины Соболенко в стартовом раунде Australian Open

Стала известна первая соперница Арины Соболенко по стартовому раунду Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ей будет представительница Германии Элла Зайдель. В мировой классификации девушек разделяет пропасть. Белоруска занимает второе место, а оппонентка – 172-е. На руку Соболенко и огромный игровой опыт. Представительнице бундестим только 18 лет. Так что проходить ее действующая обладательница титула обязана.

Наверняка не возникнет проблем и у Виктории Азаренко. Она сразится с итальянкой Камиллой Джорджи. Тяжелее остальных придется Александре Саснович. Она имеет схожий посев с Ребекой Машаровой из Испании.