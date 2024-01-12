«Гомель» обыграл «Юность» – команды закинули больше 10 шайб. Результаты дня на ЧБ по хоккею

Зрителям скучать было просто некогда. Первая треть завершилась вничью – 2:2. Во втором отрезке минчане вышли вперед. На старте третьего периода Дрозд оформляет дубль и делает преимущество хозяев ощутимым. Но «Гомель» находит в себе силы на то, чтобы сравнять цифры на табло. И даже на этом дружины не успокоились. На 58-й минуте «Юность» вновь впереди, однако «рыси» переводят дело в овертайм, где одерживают викторию – 6:5. В рядах победителей следует отметить Германа Нестерова. В его активе «2+3». Для «Юности» нынешняя осечка стала третьей кряду. А вот «Гомель» продлил выигрышную серию до семи матчей. В других противостояниях сильнее оппонентов были «Могилев» и «Металлург». Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер».