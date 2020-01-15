«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову всего 3 минуты и 19 секунд. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.

Два других белорусских экипажа также выступили на максимуме возможного. Вишневский стал 7-м и идёт 9-м в общей квалификации, Василевский пришёл 11-м на этом этапе и такое же место он занимает в итоговом зачёте.

Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Проехали, я думаю, неплохо. Не знаю, как там остальные, сзади, по-моему, нас уже никто не подвинет. Прошли дорогу хорошо, машина не подвела, прошли стабильно, постоянно практически «максималка». Я думаю, результат у нас сегодня очень хороший.