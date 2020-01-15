Прямой эфир

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

15 января 2020 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»-1

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову всего 3 минуты и 19 секунд. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»-4

Два других белорусских экипажа также выступили на максимуме возможного. Вишневский стал 7-м и идёт 9-м в общей квалификации, Василевский пришёл 11-м на этом этапе и такое же место он занимает в итоговом зачёте. 

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»-7

Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Проехали, я думаю, неплохо. Не знаю, как там остальные, сзади, по-моему, нас уже никто не подвинет. Прошли дорогу хорошо, машина не подвела, прошли стабильно, постоянно практически «максималка». Я думаю, результат у нас сегодня очень хороший.

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»-10



Легендарный ралли-марафон продолжается, впереди медальная развязка. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января. 

# Автомобильные гонки # Александр Василевский # Андрей Каргинов # Сергей Вязович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ
14 января 2020 18:26

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке
14 января 2020 17:23

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»
14 января 2020 14:25

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»