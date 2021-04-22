«Результат говорит сам за себя». Стартовал 9-й тур мужского чемпионата страны по хоккею на траве

Большую часть встречи команды шли вровень: гости выходили вперед, а хозяева буквально через несколько минут счет сравнивали. Но вот в четвертом периоде брестчанам удалось изменить сценарий встречи: Артур Кодрян вывел команду вперед, а вот минчанам отыграться все никак не удавалось. И они пошли ва-банк, сняв вратаря. Но плюсом это стало лишь для соперника: на последней минуте Станислав Левкин забросил четвертый мяч и установил окончательные цифры – 4:2.

Игорь Литовченко, главный тренер СК «Строитель»:

Сегодняшнюю игру оцениваем положительно, результат говорит сам за себя. Огромное спасибо ребятам за самоотдачу, за желание, за стремление. Я думаю, что мы сегодня хотели больше победить – мы победили. Сопернику огромное спасибо за этот матч. Они тоже, видно было, что горели всеми глазами, забивали голы, шли вперед. Но сегодня мы победили. Давно мы не выигрывали у «Минска». Все работники нашего клуба очень долго ждали этой победы, так что это большая заслуга всего нашего коллектива.