Плавание. Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию на ОИ в Токио

Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию «А» на Олимпийские игры в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сделать это ей позволил результат, показанный на чемпионате страны, который на этой неделе принимает Брест. Дистанцию 100 метров на спине 18-летняя спортсменка преодолела за 59,89 секунды.