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Плавание. Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию на ОИ в Токио

22 апреля 2021 12:09
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Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию «А» на Олимпийские игры в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию на ОИ в Токио-1

Сделать это ей позволил результат, показанный на чемпионате страны, который на этой неделе принимает Брест. Дистанцию 100 метров на спине 18-летняя спортсменка преодолела за 59,89 секунды.

Плавание. Анастасия Шкурдай завоевала вторую лицензию на ОИ в Токио-4

На данный момент у сборной Беларуси по плаванию семь олимпийских лицензий.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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