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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге

22 апреля 2021 15:02
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с победы в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном матче группового этапа турнира InterCup 2021 в Санкт-Петербурге наши парни оказались сильнее местного клуба LEX со счетом 7:4.

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге -1

В нашей команде по хет-трику оформили Олег Гапон и Вадим Бокач, один раз отличился Юрий Петровский. 22 апреля белорусы встретятся с чемпионом России московским «Локомотивом». В заключительный день группового этапа 23 апреля подопечные Николаса Альварадо встретятся с «Дельтой».

# Футбол Беларуси # Олег Гапон # Вадим Бокач # Юрий Петровский # Николас Альварадо # Фотофакт

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