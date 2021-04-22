Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге

В дебютном матче группового этапа турнира InterCup 2021 в Санкт-Петербурге наши парни оказались сильнее местного клуба LEX со счетом 7:4.

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с победы в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нашей команде по хет-трику оформили Олег Гапон и Вадим Бокач, один раз отличился Юрий Петровский. 22 апреля белорусы встретятся с чемпионом России московским «Локомотивом». В заключительный день группового этапа 23 апреля подопечные Николаса Альварадо встретятся с «Дельтой».