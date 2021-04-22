Состоялись первые матчи ½ Кубка Беларуси по футболу. «Шахтёр» обыграл «Ислочь», а БАТЭ был сильнее «Торпедо-БелАЗа»

Новости Беларуси. Стартовала полуфинальная серия футбольного Кубка Беларуси. «Шахтер» на домашнем поле минимально обыграл «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, гол забили именно гости: на 76-й минуте полузащитник «волков» Максим Мякиш отправил мяч в собственные ворота. 1:0 в пользу солигорчан.

А вот во втором поединке вечера голов было гораздо больше: БАТЭ не испытал серьезных проблем в матче с «Торпедо-БелАЗ».

Уже на 2-й минуте Виллюм Виллюмссон открыл счет. На 29-й минуте Дмитрий Антилевский сравнял цифры, но уже через 5 минут Максим Скавыш вывел борисовчан вперед, реализовав пенальти.