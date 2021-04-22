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Состоялись первые матчи ½ Кубка Беларуси по футболу. «Шахтёр» обыграл «Ислочь», а БАТЭ был сильнее «Торпедо-БелАЗа»

22 апреля 2021 12:21
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Новости Беларуси. Стартовала полуфинальная серия футбольного Кубка Беларуси. «Шахтер» на домашнем поле минимально обыграл «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, гол забили именно гости: на 76-й минуте полузащитник «волков» Максим Мякиш отправил мяч в собственные ворота. 1:0 в пользу солигорчан.   

Состоялись первые матчи ½ Кубка Беларуси по футболу. «Шахтёр» обыграл «Ислочь», а БАТЭ был сильнее «Торпедо-БелАЗа»-1

А вот во втором поединке вечера голов было гораздо больше: БАТЭ не испытал серьезных проблем в матче с «Торпедо-БелАЗ».

Состоялись первые матчи ½ Кубка Беларуси по футболу. «Шахтёр» обыграл «Ислочь», а БАТЭ был сильнее «Торпедо-БелАЗа»-4

Уже на 2-й минуте Виллюм Виллюмссон открыл счет. На 29-й минуте Дмитрий Антилевский сравнял цифры, но уже через 5 минут Максим Скавыш вывел борисовчан вперед, реализовав пенальти.   

Состоялись первые матчи ½ Кубка Беларуси по футболу. «Шахтёр» обыграл «Ислочь», а БАТЭ был сильнее «Торпедо-БелАЗа»-7

Во втором тайме БАТЭ забил дважды: гол на счету Якова Филиповича, дубль у Скавыша. 4:1 – борисовчане сделали громкую заявку на выход в финал. Ответные встречи 1/2 пройдут 5 мая в Жодино и Минске.

# Футбол Беларуси # Максим Мякиш # Виллюм Виллюмссон # Дмитрий Антилевский # Максим Скавыш # Яков Филипович # Фотофакт

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