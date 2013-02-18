Республиканские соревнования по радиоспорту «Серебряный ключ» стартовали в Минске

Новости Беларуси. В Минске выбирают лучшего радиотелеграфиста. В республиканском соревновании участвуют школьники со всей Беларуси.

Увлечение необычное. Это не футбол или танцы – говорит Настя – потому и зацепило. Начала заниматься семь лет назад. Тогда и представить себе не могла что такое азбука Морзе. Сейчас замечает: уроки стала делать быстрее. Радиоспорт развивает мышление, память и скорость реакции.

Анастасия Ильина, участница республиканских соревнования по радиоспорту:

Даже сидишь, переписываешься с кем-то, так все говорят, что очень быстро пишу, печатаю. Мне это уже привычно. Спрашивают могу ли я выстучать что-нибудь, например, имя.

В минуту 220 символов – это лучший результат передачи для юной спортсменки. Пока ее главное достижение – третье место чемпионата мира. Медали с топ-турниров для нашей сборной – дело привычное. С 2003 года мы выиграли все чемпионаты мира. Но доминируем не только в протоколах – ИТ-разработки для радиоспорта тоже принадлежат белорусам, сообщили в программе .

Андрей Биндасов, старший тренер национальной сборной Беларуси по радиоспорту:

Лет 20-30 назад, конечно, это представить было невозможно. Тогда с магнитофонов шел прием.

Компьютерные программы сделали спорт объективным и современным. Подача сигнала, скорость приема и подсчет очков – теперь дело техники. А вот эмоции неизменны. Когда скорость зашкаливает, а рекордсмены выдают до тысячи знаков в минуту, адреналин как у гонщика на авторалли.

Смешанный текст – латинские буквы и цифры. Совершенно бессмысленный. Не для того, чтобы запутать. Этот стандарт исключает логические подсказки и создает для всех участников равные условия. По международным правилам соревнуются и здесь, на республиканских стартах.

Андрей Островский, участник республиканских соревнований по радиоспорту:

Надо нажимать на ключ и не ошибаться. Надо передавать.

Техника и творчество – в одном виде спорта. Соревнования «Серебряный ключ» – это традиция. Даже тренеры когда-то начинали свой путь с этих стартов.