Республиканская универсиада по муай-тай собрала студентов из 15 вузов Беларуси

В 2019 году попытать счастья на ринг БАТУ прибыли студенты из 15 вузов страны, более 100 человек. Ребята разыграют 12 комплектов наград. Из участников универсиады будет сформирована команда на студенческий чемпионат мира в 2022 году. Финалы состоятся 26 декабря.

Новости Беларуси. Республиканская универсиада по муай-тай проходит уже в 25-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Григоров, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания БАТУ:

Подготовлено за последние годы более 13 мастеров спорта международного класса, в том числе чемпионы мира среди любителей и профессионалов. Преподаватель нашего университета Юрий Жуковский – яркий пример тому, заслуженный мастер спорта.

Спортсмены-студенты – это не только спортсмены, прежде всего это будущие специалисты своего профиля.