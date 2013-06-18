Республиканская спартакиада школьников стартовала в Брестской области

Новости Беларуси. Первые шаги на пути к олимпийским наградам делают участники Республиканской спартакиады школьников. В Брестской области в течение 10 дней пройдут соревнования по 19 олимпийским видам спорта. В них участвует почти 2,5 тысячи юных атлетов.

Анна Михайлова в легкой атлетике уже восьмой год. Ее родители, профессиональные спортсмены, дочь на стадион привели в 7 лет. В свои 15 девочка добилась впечатляющих результатов: сегодня она 4-кратная чемпионка республики. Несмотря на юный возраст, Анна знает: в спорте легких побед не бывает. Но в свое спортивное будущее смотрит с оптимизмом.

Анна Михайлова:

Естественно, попасть на Олимпийские игры, надеюсь добиться там хороших результатов.

Конечно, тяжело. Тренировки практически каждый день, но это терпимо. Я иду к своей цели.

Амбициозные планы по покорению спортивных вершин практически у всех участников соревнований. Тренерский состав уверен: это не просто детские мечты – у большинства ребят действительно большой потенциал.

Таисия Добровицкая, тренер-преподаватель Брестской областной СДЮСШ:

Они способные. Они уже втянулись в эту спортивную жизнь. Я думаю, хорошие спортсмены из них получатся.

Свои первые шаги в большой спорт на этих соревнованиях сделают почти 2,5 тысячи ребят в возрасте 14-15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивные баталии развернуться на площадках 5 городов Брестской области по 19 олимпийским видам спорта. В руках этих юных атлетов – будущее большого спорта.

Юлия Нестеренко, главный судья, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:

Большой спорт начинается с детского спорта. Не будет детского спорта – не будет олимпийских чемпионов.

Организаторы уверены: многие ребята, чьи имена назовут в числе победителей Республиканской Олимпиады школьников, обязательно в будущем поднимутся на пьедесталы международных соревнований.