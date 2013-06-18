Прямой эфир

Республиканская спартакиада школьников стартовала в Брестской области

18 июня 2013 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые шаги на пути к олимпийским наградам делают участники Республиканской спартакиады школьников. В Брестской области в течение 10 дней пройдут соревнования по 19 олимпийским видам спорта. В них  участвует почти 2,5 тысячи юных  атлетов.

Анна Михайлова в легкой атлетике уже восьмой год. Ее родители, профессиональные спортсмены, дочь на стадион привели в 7 лет. В свои 15 девочка добилась впечатляющих результатов: сегодня она 4-кратная чемпионка республики. Несмотря на юный возраст, Анна знает: в спорте легких побед не бывает. Но в свое спортивное будущее смотрит с оптимизмом.

Анна Михайлова:
Естественно, попасть на Олимпийские игры, надеюсь добиться там хороших результатов.
Конечно, тяжело. Тренировки практически каждый день, но это терпимо. Я иду к своей цели.

Амбициозные планы по покорению спортивных вершин практически у всех участников соревнований. Тренерский состав уверен: это не просто детские мечты – у большинства ребят действительно большой потенциал.

Таисия Добровицкая, тренер-преподаватель Брестской областной СДЮСШ:
Они способные. Они уже втянулись в эту спортивную жизнь. Я думаю, хорошие спортсмены из них получатся.

Свои первые шаги в большой спорт на этих соревнованиях сделают почти 2,5 тысячи ребят в возрасте 14-15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивные баталии развернуться на площадках 5 городов Брестской области по 19 олимпийским видам спорта. В руках этих юных атлетов – будущее большого спорта.

Юлия Нестеренко, главный судья, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:
Большой спорт начинается с детского спорта. Не будет детского спорта – не будет олимпийских чемпионов.

Организаторы уверены: многие ребята, чьи имена назовут в числе победителей Республиканской Олимпиады школьников, обязательно в будущем поднимутся на пьедесталы международных соревнований.

# Станислав Пекарский # Спортивные соревнования # Юлия Нестеренко # Юлия Бешанова # Таисия Добровицкая # Брестская областная СДЮСШ

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по гандболу в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы
17 июня 2013 10:16

Сборная Беларуси по гандболу в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы

На чемпионате Европы белорусская мужская каноэ-четверка выиграла золото
15 июня 2013 13:57

На чемпионате Европы белорусская мужская каноэ-четверка выиграла золото

Подготовку основных объектов Минска к чемпионату мира по хоккею-2014 планируют завершить до конца года
13 июня 2013 06:36

Подготовку основных объектов Минска к чемпионату мира по хоккею-2014 планируют завершить до конца года