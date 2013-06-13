Новости Беларуси. Подготовку основных объектов Минска к чемпионату мира по хоккею-2014 планируют завершить до конца года. Речь идет сразу о нескольких масштабных проектах: комплексах «Чижовка-Арена» и «Аква-Минск», а также здании музея Великой Отечественной войны.

Двери откроют и десять новых гостиниц. В целом для размещения болельщиков, туристов и гостей в дни мирового первенства в столице должно быть создано 20 тысяч мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновится и городской пассажирский транспорт: закупаются новые автобусы и вагоны метро. К чемпионату мира по хоккею изменится и внешний облик Минска: преобразится художественное оформление города, а на центральных улицах засияет новая иллюминация.