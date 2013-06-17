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Сборная Беларуси по гандболу в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы

17 июня 2013 10:16
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Новости Беларуси. Белорусские гандболисты в третий раз в истории пробились на чемпионат Европы. Накануне наша мужская сборная провела заключительный поединок евроотбора-2014. В гостях подопечные Юрия Шевцова сражались со словаками – полуфиналистами планетарного первенства 2013 года.

Для преодоления квалификационного барьера белоруской сборной достаточно было ничейного исхода. Однако в напряженном и драматичном поединке наши гандболисты взяли верх (35:33) и обеспечили себе вторую строчку в группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в январе 2014 года в Дании. Жеребьевка группового этапа состоится 21 июня. Белорусская сборная, исходя из рейтинга, посеяна в третьей корзине.

# Гандбол

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