Сборная Беларуси по гандболу в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы

Новости Беларуси. Белорусские гандболисты в третий раз в истории пробились на чемпионат Европы. Накануне наша мужская сборная провела заключительный поединок евроотбора-2014. В гостях подопечные Юрия Шевцова сражались со словаками – полуфиналистами планетарного первенства 2013 года.

Для преодоления квалификационного барьера белоруской сборной достаточно было ничейного исхода. Однако в напряженном и драматичном поединке наши гандболисты взяли верх (35:33) и обеспечили себе вторую строчку в группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в январе 2014 года в Дании. Жеребьевка группового этапа состоится 21 июня. Белорусская сборная, исходя из рейтинга, посеяна в третьей корзине.