Республиканская спартакиада ДЮСШ по плаванию стартовала в Минске. Собрали 30 команд со всей Беларуси

Новости Беларуси. В столице стартовала Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по плаванию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соревнования проходят на базе комплекса «Трактор». В них принимают участие около 450 человек, а это 30 команд со всех уголков страны. Каждый спортсмен может выступить не более чем в трех индивидуальных видах программы, а также в эстафетном плавании. Состязания будут проходить на протяжении трех дней. Завершатся они 16 июня.

Инна Рублевская, директор Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

Отборочные соревнования проходят в своих областях, в регионах. Выбираются две лучшие команды по плаванию, которые приезжают на Республиканскую спартакиаду. Сегодня первый день, открытие. И ежегодно подводится итог, какая же команда самая лучшая в республике среди детей. Мальчики – 13-14 лет, девочки – 12-13 лет.