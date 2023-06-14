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Республиканская спартакиада ДЮСШ по плаванию стартовала в Минске. Собрали 30 команд со всей Беларуси

14 июня 2023 19:17
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Новости Беларуси. В столице стартовала Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по плаванию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Республиканская спартакиада ДЮСШ по плаванию стартовала в Минске. Собрали 30 команд со всей Беларуси-1

Соревнования проходят на базе комплекса «Трактор». В них принимают участие около 450 человек, а это 30 команд со всех уголков страны. Каждый спортсмен может выступить не более чем в трех индивидуальных видах программы, а также в эстафетном плавании. Состязания будут проходить на протяжении трех дней. Завершатся они 16 июня.

Республиканская спартакиада ДЮСШ по плаванию стартовала в Минске. Собрали 30 команд со всей Беларуси-4

Инна Рублевская, директор Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:
Отборочные соревнования проходят в своих областях, в регионах. Выбираются две лучшие команды по плаванию, которые приезжают на Республиканскую спартакиаду. Сегодня первый день, открытие. И ежегодно подводится итог, какая же команда самая лучшая в республике среди детей. Мальчики – 13-14 лет, девочки – 12-13 лет.

Республиканская спартакиада ДЮСШ по плаванию стартовала в Минске. Собрали 30 команд со всей Беларуси-7

Также во время заседания коллегии обсудили вопросы развития плавания в столице. Стоит отметить, что представители Минска регулярно занимают первые места на республиканских соревнованиях.

# Плавание # Инна Рублевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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