Любите острые ощущения? Показываем, где в Минске есть парк экстремальных видов спорта

Вероника Макаревич, ведущая:

Физкульт-привет и добро пожаловать в парк экстремальных видов спорта. Футбол, стритбол и воркаут. На этой уникальной площадке каждый найдет занятие по душе. Начнем утро с пользой для души и тела.

Быстрее, выше, сильнее. Сегодня в эту классическую спортивную триаду можно смело добавить слово «экстремальнее». Адреналин – новый тренд в мире активного отдыха. Почувствовать дух свободы и раскрыть все грани своего таланта можно в самом сердце столицы.

Наталья Белозерцева, инструктор-методист ГУ «Партизанский физкультурно-оздоровительный центр»:

Планирование площадки было в 2015 году. Открытие парка экстремальных видов спорта состоялось в сентябре 2016 года. Было изначально семь площадок, позже еще одна площадка появилась. Детский городок, стритбольная площадка, мини-футбольное поле, площадка для воркаута, скейтбординга, паркура и зона реабилитации для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. На каждой площадке можно развивать дополнительно по три вида спорта, то есть на мини-футбольном поле у нас и мини-футбол развивается, и хоккей на траве, и праздники какие-то проходят. Главное преимущество уникального парка – свободный доступ 24/7. Физкульт-привет передают спортсмены-любители с волейбольной площадки. Бок о бок с будущими чемпионами тренируются уже опытные силачи – мастера спорта по современному пятиборью. Талантливые атлеты – настоящие белорусские богатыри.

Илья Герцен, кандидат в мастера спорта по современным пятиборьям:

В него входит легкая атлетика, стрельба из лазерного пистолета, плавание, фехтование и конный спорт. Нужно иметь как можно больше навыков, чтобы успевать в каждом спорте делать все хорошо.

Прямо сейчас перед вами демонстрация комбинированного упражнения «комбайн». Бег и стрельба в одном флаконе. Илья Герцен:

Бег делится на пять отрезков по 600 метров и четыре стрельбы. Я могу продемонстрировать стрельбу из лазерного пистолета. Порядок старта зависит от результата предыдущих соревнований. Главная цель – как можно быстрее поразить мишень. Пять попаданий в черный круг – и вот вы уже на пьедестале почета.

Главная жемчужина спортивного клуба под открытым небом – яркий скейт-парк, любимое место встречи для современных детей и подростков.

Юлия Гузовская, заместитель директора ГУ «Партизанский физкультурно-оздоровительный центр»:

Несмотря на раннее утро, самая востребованная площадка у нас уже, как видите, занята. Эта скейтбординг-площадка. Как только приходит солнечная пара года, каникулы, выходные, молодое поколение начинает активно заниматься данным видом спорта, приобщаться к здоровому образу жизни. За площадкой ежедневное наблюдение, техническое обслуживание, потому что это травмоопасный вид спорта. Вот они, виртуозные скейтбордисты. Крутые спуски и подъемы – незабываемые ощущения. Кажется, юные экстремалы могут выполнить любой опасный трюк.

Сначала надо просто научиться кататься, только потом уже выполнять трюки. Я просто пробовал-пробовал, и в один момент сегодня получилось. Езда на самокате тоже бывает разной. Поклонник острых ощущений? Выполните хоп! Фантастический полет не оставит равнодушным.

Я умею много разных трюков. Я катаюсь уже на протяжении четырех лет. На протяжении всего этого времени каждый день старался тренироваться, учить новые трюки, и я достиг хороших результатов. Вообще, я учился сам, но именно в самокат меня привлек мальчик, который там стоит. Он сказал: смотри, я катаюсь на самокате. И я вдохновился этим. Родители говорили, что нужно быть аккуратнее, а так они полностью меня поддерживают в моем хобби.

Я увидел, как друзья катаются, заинтересовался этим и тоже начал кататься. Я планирую дальше кататься, и осваивать этот вид спорта, и продолжать это делать. А ведь это далеко не все сюрпризы. На площадке также есть турники, тренажеры, лесенки и каскады для прыжков.

Я предпочитаю вообще футбол, но иногда я хожу на турники и делаю так называемые элементы, трюки на турниках. Стараюсь каждый день, чтобы организм был более развит.

А теперь добро пожаловать на самую новую локацию. Столичные футболисты, вам слово.