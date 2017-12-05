Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Новости России. МОК решил вопрос по участию национальной сборной России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом.

Решение принято на основании работы двух комиссий,

одна из которых – во главе с Денисом Освальдом – занималась проверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских Игр в Сочи. По итогам этого расследования Россия уже лишилась более 11 медалей и потеряла первое место в общекомандном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом расследовала дело о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов.

МОК также пожизненно отстранил от посещения Олимпиад вице-премьера Виталия Мутко

и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных. Также ни один сотрудник министерства спорта не сможет попасть на соревнования в Пхенчхане.

До старта международного соревнования осталось два месяца.

Незадолго до решения исполкома МОК был составлен список наиболее очевидных решений в отношении российских спортсменов.

Предполагаемые варианты развития событий – здесь.

В конце ноября в Москве презентовали новую олимпийскую форму России, которая состоит из 72 моделей и выглядит минималистично.