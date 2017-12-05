«Уже конфеткой не отделаешься»: футбольный клуб «Ислочь» отпраздновал 10 лет

Команда из Минского района ведет свою летопись с 2007 года и, пройдя все этапы минорных лиг, два сезона назад пробилась в элитную компанию. В нынешнем розыгрыше парни Виталия Жуковского показали поистине спортивный характер: стартовав в чемпионате с пассивом «минус 7 очков», футболисты смогли сохранить место в высшем дивизионе и даже заняли 11 место.

За время существования клуб обзавелся детско-юношеской школой, ученики которой во время празднования юбилея получили свою порцию поздравлений. Следующий этап — собственный комфортный стадион, и это главное пожелание, которое юбиляры услышали сегодня в свой адрес.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Непростой возраст уже начинается – это другие заботы, другие амбиции, другое понимание. И уже сложнее становится в плане того, что как идти, куда, и это тоже момент такой, как детям можно было конфетку подарить – и все, а сейчас уже конфеткой не отделаешься, надо сделать так, чтоб ему понравилось. Так и здесь.