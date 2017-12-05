«Будем стараться победить». Итоги юниорского спарринга по футболу сборных Беларуси и Грузии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу, состоящая из игроков не старше 18 лет, 4 декабря провела спарринг с ровесниками из Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для наших ребят матч начинался непросто: инициатива принадлежала противнику, и игра в основном шла у ворот хозяев. Тем не менее, белорусы не пропустили. Однако и впереди игра не особо клеилась. Голевых моментов в матче было очень мало. Как итог – унылые нули на табло.