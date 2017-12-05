Россия на ОИ-2018: какое решение примет МОК

Новости России. 5 декабря исполком МОК примет решение об участии олимпийской сборной России на зимней «Олимпиаде-2018» в Пхёнчхане.

Решение будет принято на встрече МОК в Лозанне за два месяца до старта игр.

Российскую сборную хотят лишить права участия за нарушения допинговых правил.

По информации ABC News, есть несколько очевидных вариантов развития ситуации. Скорее всего, МОК примет одно из них.

1. Запрет на участие сборной России в Играх.

2. Разрешить некоторым российским спортсменам, допинг-пробы которых международные антидопинговые службы признают чистыми, участвовать в соревновании под нейтральным флагом Олимпиады. В таком случае спортсменам при победе будет отказано в слушании гимна России.