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Россия на ОИ-2018: какое решение примет МОК

05 декабря 2017 15:25
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Новости России. 5 декабря исполком МОК примет решение об участии олимпийской сборной России на зимней «Олимпиаде-2018» в Пхёнчхане.

Решение будет принято на встрече МОК в Лозанне за два месяца до старта игр.

Российскую сборную хотят лишить права участия за нарушения допинговых правил.

По информации ABC News, есть несколько очевидных вариантов развития ситуации. Скорее всего, МОК примет одно из них.

1. Запрет на участие сборной России в Играх.

2. Разрешить некоторым российским спортсменам, допинг-пробы которых международные антидопинговые службы признают чистыми, участвовать в соревновании под нейтральным флагом Олимпиады. В таком случае спортсменам при победе будет отказано в слушании гимна России.

Россия на ОИ-2018: какое решение примет МОК-1

3. Совет МОК попросит семь руководящих органов по зимним олимпийским видам спорта принять решение о каждом спортсмене индивидуально.

4. Наложить штраф на Олимпийский комитет России. В таком случае десятки миллионов долларов пойдут на антидопинговую работу во всем мире.

По словам исполнительного директора глобальной группы национальных антидопинговых агентств Джозефа де Пенье, финансовое наказание будет «грубо неуместным» и будет выглядеть как «покупка участия в Играх».

Напомним, что российские легкоатлеты и тяжелоатлеты не принимали участие в Олимпийских играх в Рио, а паралимпийцев полностью отстранили от соревнований.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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