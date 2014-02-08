Репортаж программы «Картина мира» с зимней Олимпиады в Сочи за 8 февраля

Начнем с главного спортивного и международного события недели. XXII зимние Олимпийские игры начались. И для России, как сейчас говорят, это вторая Олимпиада. Хотя первая, в 80-м, была советская, была в Советском Союзе. А, значит, и Беларусь причастна к ней, и даже автодорогу «Брест – Москва» до сих пор зовут «олимпийкой». За открытием нынешней Олимпиады следит весь мир. Глава Национального Олимпийского комитета президент Беларуси прибыл в Сочи. И болеет за наших. «Картина мира» была бы неполной и не столь достоверной, если бы и мы не побывали на месте событий.

«Сны о России», а именно так называлось главное олимпийское шоу, за 160 минут взялась рассказать девочка Люба. Первым делом, главная героиня устраивает экскурсию по русскому алфавиту, где каждая буква символизирует достижения, историю и знаменитых россиян. И, к слову, в этот олимпийско-патриотический ход наши друзья по Союзному государству включили и тех, кого считают великими и в Беларуси: художников Малевича и Шагала.

Но это осталось в тишине, за кадром, зато громко прозвучало «Беларусь», когда на арене появилась национальная сборная. Возгласы и аплодисменты зрительских трибун 40-тысячной аудитории явно зашкаливали. Громче других встречал стадион «Фишт» не только белорусов, но еще Украину и, конечно же, Россию. А возглавил красно-зеленую белорусскую команду пока еще единственный для республики олимпийский чемпион «белых» Игр Алексей Гришин.

А с трибун олимпийцев приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко, прибывший на церемонию вместе с сыном Николаем. В вип-ложе было рекордное для зимних Олимпиад количество глав государств и Правительств: более 50.

И, кстати, перед церемонией открытия Игр президент Беларуси принял участие в приеме от имени президента России, где пообщался с лидерами ряда государств ближнего и дальнего зарубежья. А председателя КНР Си Цзиньпина Александр Лукашенко пригласил посетить Беларусь с официальным визитом.

Выделялись на трибунах и белорусские болельщики в куртках огненного цвета. Но настоящий огонь вспыхнул над Олимпийским парком, символизируя открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Открытие Олимпийских игр проходило внизу, в нижней олимпийской зоне, в Олимпийским парке. А мы сейчас находимся в верхнем горном кластере, как принято говорить. Здесь в горах живут белорусские биатлонисты, фристайлисты, лыжники. И здесь гораздо больше белорусских болельщиков. Я думаю, что не нужно объяснять почему. Потому что здесь, в горах, живет надежда на олимпийские медали.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Конечно, главную надежду мы рассчитываем на биатлон и на фристайл. Поэтому в этом кластере, как Вы правильно сказали, связана наша главная олимпийская надежда.

Глава Национального Олимпийского комитета Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже остановился здесь, наверху, в горном кластере, вблизи трасс, где будут проходить соревнования биатлонистов и уже проходят сегодня, а также гонки лыжников, выступления фристайлистов. Возможно, он посетит одно из соревнований как болельщик. А вчера мы видели: Александр Григорьевич посетил открытие Олимпийских игр, настроение у него было хорошее. И сразу после открытия, в субботу, он повстречался со спортсменами. Выслушал их и подбодрил.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, привет. Трассу вы эту знаете? Сколько там? 2,5 вам бегать?

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка:

На спринте – 3.

Александр Лукашенко:

Нет, вообще?

Дарья Домрачева:

Индивидуальная гонка будет по трехкилометровому кругу.

Александр Лукашенко:

То есть там второй? Или совмещение?

Дарья Домрачева:

Совмещены и там добавляется петля еще.

Александр Лукашенко:

Ну, значит, знаете трассу.

Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь. Это же первая гонка. Главное не суетиться.

Сергей Булыгин, первый заместитель руководителя Белорусской федерации биатлона:

Волнение вдвойне, когда президент страны приезжает и переживает за команду. Недавно правильно сказал, что мы сделали все: начиная от главы государства и заканчивая Министерством, Национальным Олимпийским комитетом, всеми Федерациями. Мы сделали все, чтобы наши спортсмены завоевали медали. Это о многом говорит. Потому что он переживает, он болеет за спорт. Есть переживания, конечно, у спортсменов, когда глава государства приезжает и хочет с ними встретиться, поговорить о чем-то. Естественно, волнение. Даже не только у них, а у меня самого.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сергей Иванович, Вы не одну Олимпиаду видели. И самая памятная – 30 лет в Сараево, которая запомнилась Вам. Но, вот, было много Олимпиад. Вот эта Олимпиада в Сочи чем-то отличается от других, уже по первым впечатлениям? Как Вам кажется?

Сергей Булыгин:

Конечно, отличается. Во-первых, проживание здесь очень комфортное. Даже то, что мы живем в нашем санатории, это во-первых, как дома, как у себя в Беларуси. Вчера поговорил, встретился с командой. Все очень довольны. Мне сразу вспоминается, в Калгари когда мы жили, вот эти вагончики, где как сегодня строители живут, вот так мы жили в этих вагончиках на Олимпиаде. Вы представляете? А сегодня в таких комфортных условиях.

Юрий Козиятко:

А трасса сложная или нет? Говорят, сложная трасса в Сочи. Хотя Домрачевой понравилась.

Сергей Булыгин:

Я по ней не бегал сам, лично. Но все равно видел в прошлом году, когда приезжал сюда на предолимпийскую неделю, видел трассу. Да, очень сложно. Были крутые спуски, там много было замечаний в адрес организаторов. Но сегодня, как главный тренер сказал, что все они там постарались устранить, чтобы спортсменам было комфортно. Я думаю, что будет нормально.

Юрий Козиятко:

Ну, надежда на девочек, конечно, самая главная. Хотя мужчинам бежать нельзя.

Сергей Булыгин:

Ну, да, надежда, конечно, на женскую команду. Это понятно. Но все равно биатлон есть биатлон. Вы же знаете. И если ты стоишь у конвейера и можешь, например, знаешь, что ты за сутки сделаешь 100 или 200 деталей – это понятное дело. А в биатлоне ты не можешь это предсказать. Я даже сам не могу сказать, кто завтра выиграет. Понимаете? Это очень тяжело. Если даже лыжные гонки, может быть, какой-то другой вид спорта, где можно что-то реально предсказать, то в биатлоне – нет.

Юрий Козиятко:

Больше надежд на скорость Домрачевой или на меткость Скардино?

Сергей Булыгин:

Трудно говорить. Или скорость, или промах. Все должно быть в совокупности. Понимаете? Тут я не могу сказать, что лучше: или скорость, или стрельба. Это другой вид спорта, не такой, как лыжи или еще что-то. Это биатлон. Оно должно быть вместе.

Не стоит гадать, сколько медалей завоюют белорусские атлеты. Пока еще рано. Но что кроме медалей приносит Олимпиада – спросили мы у министра спорта Беларуси.

Александр Шамко:

Любые Олимпийские игры – это тоже сплочение нации. Да? То есть то представительство, хоть и небольшое, наших спортсменов, которое есть, но за них болеет вся страна.

Юрий Козиятко:

Сколько болельщиков белорусских приехало на соревнования в Сочи?

Александр Шамко:

Вы знаете, встречали не только болельщиков. Встречали, конечно же, и болельщиков, потому что, естественно, по форме с надписью «Беларусь» многие просто на улице приветствуют. Встречали даже среди волонтеров, которые работают здесь, на Олимпиаде. Есть белорусы. Среди волонтеров, среди строителей. Поэтому здесь очень много белорусов.

Белорусских болельщиков здесь, действительно, немало. Их можно узнать многих по красным курткам, но в рядах вип-болельщиков мы заметили известное в Беларуси духовное лицо, отца Федора, и задали ему несколько вопросов.

Юрий Козиятко:

Отец Федор, за кого будете болеть на Олимпийских играх?

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода города Минска:

За победу.

Юрий Козиятко:

Фамилий называть не будете.

Протоирей Федор Повный:

Вы знаете, каждый спортсмен по-своему хорош, потому что каждый идет на победу. Наша главная задача в том, чтобы кто-то из них ее одержал.

Юрий Козиятко:

Ваша главная задача как духовного лица – благословить спортсменов. Вы это сделали?

Протоирей Федор Повный:

Вы знаете, вчера я осенил крестным знаменем и стадион, где мы находились, и начало вот этих Игр, начало, вернее, открытие этой Олимпиады, потому что, на мой взгляд, мы не должны отворачиваться от этих вещей. Мы должны их одухотворять, наполнять духовным смыслом. Ведь спортсмен, когда борется, он может быть великолепно подготовлен, блестяще натренирован и вдруг – осечка. Все зависит от главного – от того духовного строя, который он имеет перед соревнованиями.

Мне очень отрадно и приятно, что в этот раз спортсменов благословил сам Патриарх. 5 числа он прилетел в Сочи и в храме совершил молебен, где присутствовали спортсмены и России, и Беларуси, и Украины, и Молдовы. Скажем, тех всех государств, на которые распространяется понятие Святой Руси. Была открытость, дружелюбие и вот некая правильная духовная составляющая.

Юрий Козиятко:

От духовного к физическому воспитанию. Насколько я знаю, Вы тоже зимние виды спорта любите и сами занимаетесь чем-то.

Протоирей Федор Повный:

Вы знаете, да. Есть у меня такое, я бы даже сказал, пристрастие, как лучше здесь выразиться, любовь, вот так будет точнее, к горным лыжам. Это прекрасно, это замечательно, это здорово и это одухотворяет.