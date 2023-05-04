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«Столица» и ВРЗ стали первыми полуфиналистами ЧБ по мини-футболу

04 мая 2023 14:18
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Спортсмены «Столицы» и гомельского ВРЗ стали первыми полуфиналистами чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В повторном четвертьфинальном матче «Столица» обыграла минский «Дорожник» со счетом 7:3.  

«Столица» и ВРЗ стали первыми полуфиналистами ЧБ по мини-футболу-1

Первая встреча также завершилась разгромной победой действующих чемпионов страны – 7:1. Обладатель серебряных медалей ВРЗ после домашней виктории над «Охраной-Динамо» со счетом 5:1 одержал еще более крупную победу – 7:0. Еще две ответные встречи 1/4 финала пройдут сегодня, 4 мая. В Гродно местный клуб «УВД-Динамо» примет гомельский БЧ. А «Минск» сыграет у себя дома с оршанским «Витэном».  

# Мини-футбол # Фотофакт

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