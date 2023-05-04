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Сборная Беларуси по хоккею из игроков до 18 лет обыграла «Торпедо» в юниорской лиге России

04 мая 2023 14:17
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Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, одержала волевую победу над «Торпедо» в финальном турнире российской юниорской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в эти дни наша дружина борется за пятое место.  

Сборная Беларуси по хоккею из игроков до 18 лет обыграла «Торпедо» в юниорской лиге России-1

Матч выдался волевым. Белорусы пропустили на 19-й минуте, однако смогли отыграться во втором отрезке, забросив две шайбы. А в третьей 20-минутке успех закрепили, поразив ворота соперников еще трижды. Оппоненты смогли ответить лишь единожды. Как итог – 5:2 в пользу сборной Беларуси. В решающем матче за 5-е место белорусская команда сыграет с «Ак Барсом».  

# Хоккей # Фотофакт

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