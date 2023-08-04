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Илья Ивашко не смог пробиться в полуфинал турнира в Мексике

04 августа 2023 17:36
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Илья Ивашко не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в мексиканском Лос-Кабосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко не смог пробиться в полуфинал турнира в Мексике-1

В четвертьфинальном поединке он встречался с 15-й ракеткой мира, хорватом Борна Чоричем, и уступил со счетом 3:6, 4:6. Отметим, во втором сете белорус вел в счете и имел неплохие шансы на перевод дуэли в третью партию. Но оппонент вовремя опомнился и довел матч до победы. Всего теннисисты провели на корте 1 час и 40 минут.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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