Илья Ивашко не смог пробиться в полуфинал турнира в Мексике

В четвертьфинальном поединке он встречался с 15-й ракеткой мира, хорватом Борна Чоричем, и уступил со счетом 3:6, 4:6. Отметим, во втором сете белорус вел в счете и имел неплохие шансы на перевод дуэли в третью партию. Но оппонент вовремя опомнился и довел матч до победы. Всего теннисисты провели на корте 1 час и 40 минут.