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Белорусские гимнастки занимают промежуточное первое место после первого вида программы II Игр стран СНГ

04 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. Праздник спорта объявляется открытым! Беларусь принимает II Игры стран СНГ. Честь открыть соревновательную программу этого дня доверили представительницам, пожалуй, самого красивого вида спорта – гимнасткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое групповое упражнение со скакалками уже продемонстрировала наша команда. После первого вида программы белоруски занимают промежуточное первое место.

Белорусские гимнастки занимают промежуточное первое место после первого вида программы II Игр стран СНГ-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Феерия спорта в столице продолжается, и уже можно официально сказать, что соревнования в рамках главного форума этого лета, II Игр стран СНГ, стартовали. А предшествовал спортивному празднику другой, который для гостей Дворца художественной гимнастики организовало МВД Беларуси.

Белорусские гимнастки занимают промежуточное первое место после первого вида программы II Игр стран СНГ-4

Болельщики смогли посмотреть на показательные выступления кинологов Департамента охраны, сфотографироваться с ростовыми куклами. Развлекал гостей оркестр ГУВД Мингорисполкома. Подобное мероприятие состоялось в рамках акции МВД «За безопасность – вместе».

Белорусские гимнастки занимают промежуточное первое место после первого вида программы II Игр стран СНГ-7

Довольны фанаты художественной гимнастики остались и выступлением самих граций. После группового упражнения со скакалками наша команда занимает промежуточное первое место. Стартовала и индивидуальная программа. Свои упражнения продемонстрировали Алина Горносько и Елизавета Зорькина, а противостоять им будут россиянки, которые точно составят нашим грациям конкуренцию. Итоги группового и индивидуального многоборья будут подведены завтра. А уже в воскресенье состоятся финалы отдельных видов. В Минск приехала одна из самых титулованных в мире гимнасток Арина Аверина. Сегодня уже состоялись групповые упражнения. После первого дня лидирует Беларусь, следом идет Азербайджан, замыкает тройку сильнейших -Россия. В индивидуальной программе лидерство захватила россиянка Лала Краморенко.

Желаем нашим девушкам успешных выступлений.

# Игры стран СНГ # Артем Шукалович # Алина Горносько # Елизавета Зорькина # Фотофакт

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