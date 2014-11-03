Рекордсмены Беларуси по сверхмарафону Сергей и Нина Коваль и участник 34-х международных марафонов Александр Супранович на СТВ

Вы являлись его организаторами марафона «Родны кут». Расскажите подробнее о нем.

Сергей Коваль, действующий рекордсмен Беларуси по сверхмарафону:

В этом году в Минске проходил Международный полумарафон. Прошел он достаточно хорошо. Было много участников - более 300. Мы посчитали, что 80% из них - новички, которые решили себя преодолеть в полумарафоне. Мы пошли на эксперимент: поделили. Сделали формат - два дня. Два полумарафона. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые освоили половинку марафона, смогли психологически подойти к нему: сегодня полумарафон, завтра полумарафон. За два дня уже появляется некая вера. Все это идет к тому, чтобы через два года возродить в Минске Международный марафон. Поступает много заявок на проведение таких марафонов, людям это интересно. Во всем мире развит беговой туризм. Например, Александр - он беговой турист, который ездит по всем марафонам.

Как выглядит беговой туризм и в каких странах вы уже побывали?

Александр Супранович, участник 34-х международных марафонов:

Я пробежал всего 34 марафона, по сравнению с Сергеем и Ниной, это просто «капля в море». Все же они метры, профессионалы. А я просто любитель, который решил восемь лет назад пробежать. И все произошло совершенно случайно. Приехал мой друг из Нью-Йорка. И я говорю: «Хотел бы попасть на марафон в Нью-Йорк!». Он за меня послал заявку. А в Нью-Йорке выбирает все компьютер. И компьютер меня с первого же раза выбрал и пришло приглашение. Мне пришлось пойти за визой. Меня спрашивают (я был тогда мастером спорта по боксу, принёс свои награды): «А марафоны Вы где бегали?». А я говорю: «Хочу в первый раз пробежать!». В ответ: «Нет, дружок, предоставьте нам, что Вы можете этот марафон пробежать!». Я поехал в Москву. Там был мой первый Международный марафон. Я его пробежал. И это было такое ощущение: на Красной площади, медаль тебе сразу же дают… У меня было столько энергии, что мне казалось, что я еще раз могу пробежать, второй марафон. После этого все и началось. Это все очень интересно. Демократичность такая, доброжелательность. Когда ты попадаешь в эту атмосферу единомышленников, хочется постоянно ощущать это праздник. У меня появилась идея: пробежать все 50 штатов. 50 марафонов, и 50 штатов.

Что вы можете посоветовать человеку, который начинает. Он хотел бы попробовать, но мешают некоторые обстоятельства: неуверенность в своих возможностях, физические и медицинские показания…

Нина Коваль, действующий рекордсмен Беларуси по сверхмарафону:

Первоначально, конечно, нужно обратиться к специалисту. Самому начинать нельзя. Необходимо найти хорошего тренера.

Сергей Коваль, действующий рекордсмен Беларуси по сверхмарафону:

Сначала нужно восстановить сознание. Почитайте Карнеги, книгу, журнал… И конечно же, лучше начинать с 10 минут. Любая пробежка - 5-10 минут. Одел форму, вышел, побежал в легком-легком темпе. Буквально трусцой. Посмотрел, подсчитал пульс. Если все нормально, можно еще недельку побегать по 10 минут, а потом по 15. Каждый день понемногу добавляя. Когда доходишь до часа, вы уже сформированный бегут. Назад дороги уже нет. Человек, который бегает около часа - это говорит о том, что все нормально…

А сколько дней в неделю нужно бегать?

Сергей Коваль:

Мы рекомендуем бегать через день. Для начинающих - это самый оптимальный вариант.

Женский марафон отличается? Женщины - слабее?

Нина Коваль, действующий рекордсмен Беларуси по сверхмарафону:

Нет, наоборот. Женский организм более приспосабливается к нагрузкам, более быстрее, лучше, чем мужской. Женщины более выносливые. Мы же, женщины и живем дольше.

Александр, правда ли, что Вы хотите пробежать марафон в Антарктиде?

Александр Супранович, участник 34-х международных марафонов:

Марафон там проводится с 1995 года. В последнее время он уже стал ежегодным. Его популярность с каждым годом возрастает. На самом деле это не самые сложные условия. Я хочу на Северный полюс. Там до 20 градусов мороза и страшный ветер, специальные маски на лицо. Но вот этот марафон преодолеть - это да.

Сергей Коваль, действующий рекордсмен Беларуси по сверхмарафону:

Беговой туризм развивается и прсто сидеть и ходить на работу изо дня в день, а выходные дни - или рыбалка, или карты, - это уже не для нас.