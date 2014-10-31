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В Минске завершился международный турнир среди юношеских команд на призы Олега Антоненко

31 октября 2014 14:05
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир среди юношеских команд на призы Олега Антоненко. 31 октября во Дворце Спорта прошла официальная церемония закрытия. Победитель определился по результатам однокругового турнира.

Уже во второй раз победу одержала команда хоккейной школы «Динамо-Минск», обыграв в финале еще одну  белорусскую сборную — СДЮШОР. За второе и третье призовые места сразились дружины из России, Латвии Украины. В итоге второе место досталось команде «Льдинка» из Киева, приз за третье место уехал в Воронеж. 

Олег Антоненко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, организатор турнира:
Что касается турнира, хорошо, что прошел он на позитивной ноте, все довольны, мы общались и с тренерами, и с ребятами, им очень нравится. Самое главное — родители и ребята довольны.   

Дмитрий Басков, директор детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой БФСО «Динамо»:
Уровень турнира будет с каждым годом расти, это однозначно. Уже есть предварительная договоренность с командой из Канады, которая в следующем году обязательно приедет. В прошлом году у нас было 4 команды, в этом году 6, в следующем году будет как минимум 8. Этот турнир становится традиционным и мы будем развивать его.            

Напомним, что международный турнир на призы Олега Антоненко проходит уже во второй раз. В 2014 году за звание лучших сразились  команды из 6 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Басков # Олег Антоненко

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