Спортивная жизнь в Минске: в какие секции можно отвести ребенка, во сколько это обойдется, куда податься родителям?

Новости Беларуси. «О, спорт, ты мир!» - знаменитая фраза не менее знаменитого Пьера де Кубертена, инициатора организации современных Олимпийских игр. Он же говорил о вечном движении, которое можно найти только в спорте. За эти цитаты ведущая программы «Большой город» на СТВ Юлия Калашникова цепляется не просто так. У нее в гостях Валентин Боровок, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Иногда кажется, что спортивные и фитнесс клубы открываются чаще, чем продовольственные магазины. Сумасшедшая просто популярность спорта сегодня! С чем это связано?

Достаточно ли в Минске секций, школ, чтобы дети могли заниматься спортом? И на сколь это затратное удовольствие? Взять, например футбол. Одежда, обувь, ежемесячные взносы… Все ли семьи могут себе позволить? А какие-то льготы есть? Для многодетных семей, например?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!