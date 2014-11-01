В Минске стартовали республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. В Минске стартовали восьмые республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На «Чижовка-Арене» скрестили клюшки команда Гродненской области и дружина Президента. Схватка на льду была довольно напряжённой. Уже на 12 минуте Степан Пономарев пробил Гродненскую оборону и забил первую шайбу на турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Пономарев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Конечно, очень приятно забивать первую шайбе на Чемпионате. Для меня этот чемпионат абсолютно новый. Конечно, еще есть тот игровой запал. Жду своего часа просто, чтобы забить на контратаке гол.

За весь матч Президентская дружина забила 9 шайб, Гродненская команда ответила тремя. За семь розыгрышей соревнований команда Главы государства сумела пять раз стать победителем. Триумфатор нынешнего турнира определится весной 2015 года.