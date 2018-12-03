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Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса

03 декабря 2018 07:18
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Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Евгений Лось – пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса-1

Подготовка заняла около полугода. Изнурительные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон – вот его секреты успеха.

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса-4

Евгений совмещает тренировки со службой в МЧС. Для пожарного-спасателя выносливость и ловкость – профессиональная необходимость.

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса-7

Евгений Лось, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Это силовая выносливость, которая помогает при разборе конструкций и непосредственно при тушении пожаров. Ставил цели каждый раз делать больше. Например, подтянуться больше на один раз, отжаться больше. И постоянно стараюсь придерживаться этого.

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса-10

На днях Евгений получил подтверждение из Великобритании, что его рекорд зафиксирован. К новому году придет сертификат. Но бобруйчанин на этом не останавливается и уже готовится к новым победам.

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса-13

А пока пожарный вместе с коллегами снимает брутальные видеоролики и сам в них участвует. Что-то вроде рекламы профессии спасателя и здорового образа жизни.

# Книга рекордов Гиннесса # Евгений Лось # Фотофакт

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