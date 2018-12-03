Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Евгений Лось – пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка заняла около полугода. Изнурительные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон – вот его секреты успеха.

Евгений совмещает тренировки со службой в МЧС. Для пожарного-спасателя выносливость и ловкость – профессиональная необходимость.

Евгений Лось, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Это силовая выносливость, которая помогает при разборе конструкций и непосредственно при тушении пожаров. Ставил цели каждый раз делать больше. Например, подтянуться больше на один раз, отжаться больше. И постоянно стараюсь придерживаться этого.

На днях Евгений получил подтверждение из Великобритании, что его рекорд зафиксирован. К новому году придет сертификат. Но бобруйчанин на этом не останавливается и уже готовится к новым победам.