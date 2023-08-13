«Ребята нас порадовали». Елена Нырцова прокомментировала выступление белорусских фехтовальщиков

Победители и призеры в смешанной эстафете по современному пятиборью определяются в Минске. На спортивных площадках Белорусского государственного университета физической культуры вместе с многочисленными болельщиками находится и наш корреспондент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности со стартов узнаем у Екатерины Вандарьевой.

Екатерина Вандарьева, корреспондент:

Сейчас мы находимся в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры, где прямо сейчас проходит первый этап соревнований эстафеты микс по современному пятиборью, по результатам которого пока что лидирует сборная Казахстана, ей на пятки наступает, конечно же, Беларусь, ну а замыкает тройку сильнейших пока что Египет.

Напомню особенности данной дисциплины фехтования. Соревнование тут по круговой системе. То есть каждый фехтует с каждым. Нашу сборную представляют две белорусские команды, а именно Алексей Сафончик/Анастасия Малашенока, Борис Абабурко/Мария Гнедчик. Совсем скоро начнется бонус-раунд, благодаря которому спортсмены смогут заработать дополнительные очки. Затем мы переместимся в плавательный комплекс. Ну и, конечно, самый заключительный этап – лазер-ран. Столько раз спортсмены выходили на этот этап, будучи лидерами, первыми выбегали, а в итоге даже не попадали даже в тройку сильнейших, все очень непредсказуемо.

Что ж, давайте пока послушаем руководителя делегации сборной Беларуси, Нырцову Елену, которая поделилась впечатлениями, своими ожиданиями, как все-таки она представляла выступление нашей сборной, что получилось, и насколько такие старты влияют на наше будущее поколение.