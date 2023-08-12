Белорусские мужская и женская сборные по волейболу разгромили команды Таджикистана в полуфинале II Игр стран СНГ

На двух площадках, во Дворце спорта и на «Чижовка-Арене», продолжаются волейбольные турниры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На двух площадках, во Дворце спорта и на «Чижовка-Арене», продолжаются волейбольные турниры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня волейболистки юниорской сборной Беларуси одержали очередную победу, на этот раз над командой Таджикистана – 3:0. Счет по партиям – 25:8, 25:12, 25:11. Таким образом, наша сборная выиграла три матча и уверенно движется к финальному матчу против команды России, который пройдет завтра.
А на «Чижовка-Арене» белорусские юниоры также были сильней волейболистов из Таджикистана – 3:0. Счет по партиям 25:8, 25:10,25:10. Это уже четвертая виктория нашей дружины на турнире. Завтра в финальном матче золото турнира оспорят команды Беларуси и России – сильнейшие на этих соревнованиях.