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Белорусские мужская и женская сборные по волейболу разгромили команды Таджикистана в полуфинале II Игр стран СНГ

12 августа 2023 18:42
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На двух площадках, во Дворце спорта и на «Чижовка-Арене», продолжаются волейбольные турниры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские мужская и женская сборные по волейболу разгромили команды Таджикистана в полуфинале II Игр стран СНГ-1

Сегодня волейболистки юниорской сборной Беларуси одержали очередную победу, на этот раз над командой Таджикистана – 3:0. Счет по партиям – 25:8, 25:12, 25:11. Таким образом, наша сборная выиграла три матча и уверенно движется к финальному матчу против команды России, который пройдет завтра.

Белорусские мужская и женская сборные по волейболу разгромили команды Таджикистана в полуфинале II Игр стран СНГ-4

А на «Чижовка-Арене» белорусские юниоры также были сильней волейболистов из Таджикистана – 3:0. Счет по партиям 25:8, 25:10,25:10. Это уже четвертая виктория нашей дружины на турнире. Завтра в финальном матче золото турнира оспорят команды Беларуси и России – сильнейшие на этих соревнованиях.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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